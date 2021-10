Mussomeli, Progetto case 1 euro 230 case vendute e arriva Amazon Prime

MUSSOMELI – Ben 230 case vendute a investitori stranieri nell’ambito del progetto case1€ e oggi arriva a Mussomeli anche una casa produttrice per Amazon Prime. Ne parliamo col sindaco Giuseppe Catania.

Sembra che al progetto case1€ ci credano più gli stranieri che i locali.

“Questo è nell’ordine delle cose e lo avevamo messo in conto fin dall’inizio, anche se adesso c’è maggiore consapevolezza sul potenziale di tale progetto e sulle ricadute che sta generando. Siamo già a 230 case vendute con regolari atti notarili, anche se non tutte a 1 euro. Tale progetto ha messo in moto un meccanismo virtuoso che ha rivitalizzato il mercato immobiliare nel centro storico, che era completamento fermo, e vengono comperate case che piacciono a prezzi assai modesti. E tutto questo genera interesse da parte dei media nazionale e internazionali. Il Daily Mirror si è interessato della cucina solidale di Danny McCubbin, e domani verrà una casa produttrice che per Amazon Prime sta girando una serie tivù sulle bellezze locali, tra cui c’è anche Mussomeli, il suo castello e il progetto case1€. E pomeriggio ho appuntamento per un’intervista con un’emittente televisiva argentina. Oltre a Erica e Javier, infatti, ha comperato casa anche Daniel, che è il direttore della Camera di commercio regionale per la tecnologia e il digitale.”

Gli acquirenti provengono da diciotto diverse nazionalità, dal Belgio all’Australia, dall’Argentina agli Stati Uniti, e si confida che superando la pandemia ci sarà un ulteriore incremento delle vendite.

“La pandemia ha fatto riscoprire il vero valore delle piccole comunità e del vivere sano in un luogo come Mussomeli, dove le relazioni tra le persone sono di vitale importanza. E questo lo stiamo riscontrando proprio tra gli stranieri che vivono da noi e si sono integrati benissimo. Proprio oggi una signora belga mi ha ringraziato per avere trovato qui casa sua già due anni fa.”

Con chi si interfaccia l’acquirente straniero che voglia comperare casa?

“Con un’agenzia di vendita, l’unica che ha risposto alla nostra richiesta di manifestazione di interesse, e che si è organizzata con dipendenti poliglotti per abbattere le barriere linguistiche e dare tutte le spiegazioni necessarie. Ovviamente ci sono anche i nostri uffici comunali a disposizione. Inoltre abbiamo pubblicato sul nostro sito un elenco di fornitori accreditati dal Comune, quale filiera per le ristrutturazioni.”

Continua a registrarsi, insomma, entusiasmo a gogo e il progetto, ormai alla sua seconda fase, punta a rivitalizzare il centro storico nel prossimo ventennio, anche grazie agli accordi sottoscritti con Confapi, per trasformare le case in piccoli laboratori produttivi. Ci sono già dei cittadini stranieri che acquistano per ristrutturare e realizzare dei B&B.

“Il progetto ormai è partito e si alimenta da solo” conclude soddisfatto il sindaco. (FONTE:LA SICILIA Roberto Mistretta )