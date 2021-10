MUSSOMELI – E’ intendimento del Comune assumere manifestazioni di interesse riguardanti la realizzazione e gestione, senza oneri a carico dell’Ente, di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Chiunque fosse interessato alla realizzazione dell’infrastruttura sopraindicate, può sottoporre la propria manifestazione di interesse (allegando una presentazione) entro e non oltre il giorno 29 Ottobre 2021. Sono fatte salve le istanze già pervenute in Comune,