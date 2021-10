Milena. Prorogato al 31 dicembre il servizio di mensa scolastica.

MILENA. Proroga del servizio della mensa scolastica per la ditta che, in precedenza, l’aveva gestito. Prima dello scoppio dell’emergenza Covid, nel marzo del 2020, infatti, il servizio di mensa scolastica nel paese delle “Robbe” era stato affidato alla ditta Cps Srl di Caltanissetta.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid il Governo, tra le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, dispose la sospensione delle attività didattica in tutte le scuole d’Italia da marzo sino alla fine dell’anno scolastico. Pertanto, era stato sospeso il servizio di refezione scolastica, per cause di forza maggiore non imputabili né al Comune né alla ditta alla quale era affidato il servizio.

L’amministrazione comunale, sulla base delle normative che prevedono, in questi casi, la possibilità di protrarre il contratto per la gestione del servizio, ha deciso di prorogare alla stessa ditta nissena, in qualità di aggiudicatario del Servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, la durata del contratto per un periodo corrispondente a quello della sospensione per emergenza.

In base a ciò il contratto per la gestione del servizio di mensa scolastica è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre 2021. Il Comune non dovrà riconoscere alcun indennizzo alla ditta appaltatrice in quanto la sospensione e la ripresa del servizio non comportano maggiori oneri organizzativi, operativi e gestionali per la ditta stessa.

L’amministrazione comunale ha impegnato 18.056,99 euro per l’espletamento del servizio di mensa scolastica per il periodo ottobre/dicembre 2021.