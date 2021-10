MARIANOPOLI. Siciliacque ha comunicato che, a partire dalle ore 08:00 di domani 21 ottobre, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est, diramazione Marianopoli, per eseguire alcuni interventi di riparazione urgenti in c.da Noce in territorio di Castellana Sicula.

Il fornitore prevede di ripristinare l’erogazione entro 24 ore. Ne consegue che domani 21 ottobre non sarà possibile effettuare la distribuzione nel comune di Marianopoli.