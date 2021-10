La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio metereologico e idrogeologico per oggi e per sabato 30 ottobre. Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata, con condizioni meteo avverse, forti precipitazioni e venti di burrasca, soprattutto nel settore orientale dell’isola. Proprio sulla Sicilia orientale resta l’allerta rossa.