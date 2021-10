Maltempo a Palermo: strade allagate e tombini saltati

Notte di pioggia a Palermo, con strade allagate, tombini saltati e uno smottamento di terra e fango nella zona di Partanna Mondello: numerose le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Il maltempo che dal pomeriggio di ieri si è abbattuto sul capoluogo siciliano ha provocato disagi e anche una buona dose di paura per uno smottamento nella zona di via Grotte, a Partanna Mondello, dove il fango ha invaso le strade e bloccato alcune auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Chiusa per allagamento via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza.

La Protezione civile regionale ha diffuso per la giornata di oggi, fino alla mezzanotte, un’allerta gialla in tutta la fascia settentrionale della Sicilia e in parte della zona ionica.