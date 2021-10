Comune Mussomeli finanziato Piano di Zona distretto D10. Importo 333.649,19 euro

MUSSOMELI – Progettualità approvata al Comune di Mussomeli, nella qualità di comune capofila del Distretto D10 che coinvolge i comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. Infatti, con nota n° 3878 del 13 ottobre 2021, l’Assessorato Regionale alla Famiglia e Politiche Sociali ha reso noto l’approvazione del Piano di Zona 2019/2020 per un importo pari a € 333,649,19 per l’attivazione di servizi in favore di soggetti fragili (anziani, minori, giovani).