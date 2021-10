Caltanissetta, Prefettura promuove l’integrazione con il progetto Su.Pr.Eme.

La Prefettura di Caltanissetta continua il suo impegno Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento) avviato al fine di assicurare misure per l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini extracomunitari e di prevenzione e contrasto allo sfruttamento della manodopera straniera nel settore agricolo della provincia di Caltanissetta.

Dallo scorso mese è operativo un camper medico-sanitario supportato da una struttura multidisciplinare composta da professionisti in area medico-legale-psicologica e da mediatori culturali, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio e presente in insediamenti informali alla conoscenza di informazioni di base sulla salute e di agevolare il loro accesso ai servizi sanitari in maniera informata e consapevole.

La Prefettura, inoltre, ha programmato la distribuzione di kit igienico-sanitario e materiale informativo con riferimenti e mappatura dei servizi sanitari territoriali, come utili momenti itineranti di informazione sanitaria e di orientamento legale per i cittadini extracomunitari.

Il progetto, che si inquadra proficuamente nei processi di integrazione, verrà realizzato con un intervento complementare a valere sulle misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, inserendosi nell’ambito del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.