Caltanissetta, mercoledì il Basson in Concert al “Pietrarossa Bellini Music Festival”

Luoghi di rara bellezza, assai poco conosciuti e decisamente non turistici, il cuore della Sicilia più antica ed inesplorata, finalmente animata da un festival che coniuga l’impegno etico per la crescita dei giovani musicisti – locali ed europei – con la riscoperta culturale del proprio territorio.

Per iniziativa dell’ Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale nissena “Vincenzo Bellini”, 18 prime parti provenienti dalle più illustri orchestre del mondo, come Berliner, Concertgebouw di Amsterdam, Chicago Symphony, Bayerische Rundfunk, Wiener, l’Orchestra Nazionale di Francia, ma anche La Scala e il Regio di Torino, insieme 12 solisti di grande livello, invaderanno pacificamente questi luoghi preziosi per un intenso mese di masterclass e 14 concerti gratuiti, a celebrare in musica la rinascita di un territorio troppo spesso dimenticato dalla narrazione nazionale.

6 Ottobre

“Basson in Concert”

Sophie Dervaux

Raffaele Giannotti

Valentino Zucchiatti

Teatro Margherita – Caltanissetta ore 19:30

Tre concertisti, didatti di fama internazionale si esibiranno al Teatro Margherita di Caltanissetta in data 6 Ottobre in occasione della Prima edizione del ”Pietrarossa Bellini Music Festival”.

Si tratta di Sophie Dervaux 1° Fagotto Solista dei Wiener Philarmoniker, di Raffaele Giannotti 1° Fagotto solista dei Münchner Philharmoniker e Valentino Zucchiatti 1° Fagotto solista dell’ Orchestra del teatro alla Scala di Milano.

I tre Musicisti si esibiranno sia da solisti con un programma tutto schumaniano sia in formazione con i “Basson in Concert”.

I “Basson in Concert” ovvero 20 fagottisti che durante il Festival hanno preso parte alla masterclass organizzata dall’ istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, provenienti da tutta Italia ma anche dalla lontana Corea, affidati ai Maestri Dervaux, Giannotti e Zucchiatti con i quali durante la serata del 6 ottobre avranno l’occasione di condividere il palco.

“Ritorno sempre con immenso piacere a Caltanissetta, dove ritrovo una Istituzione ricca di motivazioni e sempre in crescita.

Quest’ anno ho pensato di condividere questa mia gioia con miei eccellenti e giovani Colleghi Sophie Dervaux e Raffaele Giannotti.

Credo che per i corsisti sia indispensabile combinare la mia quarantennale esperienza con l’incredibile entusiasmo, energia e talento dei due miei Colleghi.” Valentino Zucchiatti

PROSSIMO E ULTIMO APPUNTAMENTO:

11 Ottobre

Concerto dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”

Angelo Licalsi, Direttore

Teatro Margherita – Caltanissetta