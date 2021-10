Caltanissetta, lunedì 25 ottobre scuole aperte. Gambino: “Non ci sono le condizioni per chiudere”

Ombrelli, giubbini antipioggia e tanta buona volontà: studenti nisseni a scuola, niente chiusura degli istituti scolastici. Lunedì 25 ottobre scuole aperte a Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino ha chiarito che in base alle previsioni meteo monitorare dalla protezione civile non ci sono gli estremi per emettere l’ordinanza di chiusura delle scuole. Nel frattempo oggi alcune zone della Sicilia sono state flagellate dal maltempo. A Catania, lunedì allerta rossa, quindi a differenza di Caltanissetta ed altri capoluoghi di provincia, scuole chiuse. Le previsioni però sono in continuo mutamento e dunque potrebbe registrarsi cambiamenti e novità.