America, “divide” il marito con la mamma e la sorella. Madi Brooks: “Rapporti intimi tra loro, cosa fantastica”

Madi Brooks vive con suo marito negli Stati Uniti e racconta la loro vita parecchio particolare sul proprio account di TikTok ai suoi quasi 100.000 followers. Ma perché sarebbe stravagante? Semplice: lei e sua mamma hanno il marito in comune, nel senso che se lo “dividono”. Madi ha infatti spiegato che spesso accade che la mamma si ritrovi ad avere rapporti intimi con il suo consorte e che nessuno dei tre ci vede nulla di male, anzi.

Secondo la ragazza, infatti, questo tipo di rapporto a tre li rende molto più uniti. Inoltre sia Madi che la mamma che il marito hanno relazioni aperte e sono soliti scambiarsi i partner alle feste e agli eventi. La stessa TikToker ha descritto come “fantastica” questa cosa in quanto: “Quando non sono in vena posso semplicemente lasciare che mio marito si intrattenga con mia mamma. Sì, sono quel tipo di moglie e lo trovo normalissimo. Un paio di volte a settimana lascio che mio marito e mia madre abbiano rapporti intimi”.

Il marito in comune non solo con la mamma, ma anche con la sorella

Ma questa “storia” del marito in comune non si limita solamente a loro tre, perché a volte coinvolge anche la sorella di Madi. Persino con lei, infatti, “condivide” la sua dolce metà. E, come detto sopra, la cosa non causa loro alcun tipo di problema. Spiegando questa situazione, la ragazza ha suggerito: “Vuoi sapere come faccio a mantenere il mio uomo felice? Lo lascio giocare con la mia sorellina”.

I filmati in cui mostra tutto ciò che accade in casa raccolgono sempre milioni di visualizzazioni. Non manca però grande perplessità tra gli utenti sulle dinamiche insolite che avvolgono questa famiglia. Tra i commenti c’è chi ha detto che tutto ciò è “fuori” e chi invece si è chiesto come abbia fatto ad iniziare una conversazione del genere sia con il marito che con la mamma.