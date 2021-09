TEDxRiesi: “estratti” dalla Miniera Trabia Tallarita idee ed entusiasmo

Stupore ed entusiasmo sono i termini che meglio riassumono la serata di sabato 18 settembre, quando all’interno del Museo della Miniera Trabia Tallarita è andato in scena TEDxRiesi. Stupore per la scoperta di un luogo da sempre parte integrante del territorio riesino, ma spesso misconosciuto dagli abitanti stessi della cittadina nissena e che per l’occasione ha mostrato tutto il suo fascino e il suo potenziale. Entusiasmo per le idee portate sul palco dagli speaker e per il racconto del territorio che l’evento ha saputo mettere in scena.

“Un successo per cui abbiamo lavorato duramente, sicuramente molto sperato, ma per nulla scontato.” sono queste le parole di commento all’evento di Giuseppe Toninelli, licensee e organizzatore di TEDxRiesi “La più grande soddisfazione è stata quella di trovare il giusto mix tra speaker di qualità, siciliani e non, e nel contempo riuscire a lavorare in sinergia con tante eccellenze del territorio che insieme hanno dato vita a qualcosa di davvero inusuale per le nostre zone”.

Gli speaker che si sono avvicendati sul palco hanno portato gli spettatori in un viaggio tra tante “isole” diverse: Grammenos Mastrojeni ha raccontato gli impatti dell’emergenza climatica e la necessità di creare arcipelaghi per salvarci, Paola Galuffo l’importanza degli ideali e il richiamo dell’isola. Andreina Serena Romano ha portato alla scoperta degli eroi “quotidiani”, Claudia Segre dell’Isola che c’è, tra sostenibilità e realtà culturale aumentata, mentre Simone Massaro delle isole digitali per moderni Ulisse. Luca Lagash e Morgana Orsetta Ghini hanno narrato il connubio tra arte e cambiamento climatico attraverso il progetto “Uno di un milione”, Flavia Amoroso il cambio di vita che il SouthWorking ha portato in epoca post-pandemica e infine Emilio Casalini la comunità che non isola, attraverso il progetto del Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca.

TEDxRiesi non è stato solo un momento di ispirazione e confronto, ma anche un’occasione per scoprire un gioiello del territorio quale il Museo delle Solfare di Trabia-Tallarita che per l’occasione ha accolto gli spettatori svelando il suo fascino fatto di storia e delle storie dei carusi che nel passato qui hanno lavorato rendendo la miniera di zolfo resina la più grande d’Europa

L’evento, preceduto in giornata da un trekking sulla Regia Trazzera della Principessina alla scoperta del territorio attorno alla miniera, ha offerto inoltre la possibilità di gustare le eccellenze isolane, anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero C.M. Carafa di Riesi.

“Abbiamo cercato di coinvolgere quante più realtà del nostro territorio per raccontare che questa “isola” del territorio nisseno ha tanto da dare se inizia a credere in se stessa – ha concluso Toninelli -. Speriamo davvero che le storie che abbiamo portato sul palco abbiano saputo ispirare gli spettatori”.