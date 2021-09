Sicilia, Re-Generation Enel: aggiornamento professionale per over 50

Al via la seconda edizione di “Re-Generation Enel”, il progetto formativo organizzato da Enel Italia e Universita’ Telematica Internazionale Uninettuno per offrire opportunita’ di aggiornamento professionale e formazione accademica ai dipendenti dell’azienda energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. L’iniziativa – si legge in una nota di Enel – e’ rivolta ai dipendenti Enel over 50 almeno in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, i quali potranno studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneo digitale, scegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital economy, Diritto nella Societa’ digitale, Information e Digital technologies. La prima edizione del programma e’ stata un successo. I partecipanti ai corsi cui e’ stato riconosciuto il requisito di frequenza, e di conseguenza l’ammissione agli esami, sono stati 644: il 54 per cento impiegati o operai, il 42 per cento Quadri e il 4 per cento dirigenti, con una distribuzione geografica che ha coperto tutta Italia con una concentrazione maggiore in Lazio (20 per cento), Lombardia (10 per cento) e Sicilia (10 per cento). Tra gli ammessi 164 hanno la laurea e 480 sono invece in possesso del diploma di maturita’: per questi ultimi il progetto Re-Generation Enel rappresenta dunque la prima esperienza di studio a livello universitario. Il secondo appello d’esame e’ previsto nel prossimo mese di gennaio.