Sicilia, detenuti diventano contadini: la riqualificazione riparte dalla terra

Dove appena qualche mese fa c’erano soltanto piccoli appezzamenti di terreni incolti, oggi crescono rigogliosi orti coltivati secondo la tecnica dell’agricoltura rigenerativa, dando lavoro continuo a due detenuti ma soprattutto insegnando loro a prendersi cura della terra e dei suoi frutti, iniziando un percorso rieducativo che potra’ favorirli nel ritorno in societa’.

E’ il progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si'”, nato per gioco grazie ai clown dottori di “Ci Ridiamo Su”. Adesso la direzione del carcere di Ragusa l’ha inserito nella programmazione d’istituto per fornire lavoro e competenze in campo agricolo ai detenuti coinvolti. Sono nati degli orti rigenerativi secondo tecniche di biodinamica lungo tutti i terreni che si trovano nel perimetro del carcere. Adesso da quell’idea iniziale e’ nato un progetto strutturato che ha gia’ trovato l’interesse del Vaticano.

” E’ il primo orto umoristico-rigenerativo – spiega Fabio Ferrito, clown dottore e presidente di Ci Ridiamo Su’ -che nasce in un carcere della Sicilia, umoristico perche’ le competenze di noi operatori di comicoterapia si approcciano con una nuova modalita’ basata sullo scambio, ed e’ rigenerativo perche’ ci sono tecniche di coltivazione molto specifiche – quali quelle di rigenerare il suolo, gli ecosistemi e la biodiversita’, le relazioni tra gli esseri viventi, i saperi – che vengono utilizzate con la consulenza di esperti in materia.

Si punta cosi’ a far acquisire ai detenuti delle nuove abilita’ che potranno spendere in futuro”.