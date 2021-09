Progetto “Sport e Salute”. Dal 12 al 17 settembre a Caltanissetta di scena le Rappresentative nazionali di basket over 65 – 70 – 75.

Dal 12 al 17 settembre Caltanissetta diventa protagonista attraverso il torneo di Basket tra le rappresentative nazionali over 65 -70-75 e le rappresentative provinciali di Caltanissetta, Agrigento, Enna e Ragusa. Il torneo è una delle iniziative previste nel progetto di “Sport e Salute” promosso dall’Asd C.U.S.N di Caltanissetta con il Presidente Aurelio Armatore e organizzato dal CEFPAS, con il Comune di Caltanissetta, l’ASP, il Comitato consultivo aziendale, la Camera di Commercio, la Rete Civica della Salute e il Movimento Volontario Italiano. Molteplici enti dei territori coinvolti patrocinano l’iniziativa.

Il 10 settembre alle ore 10 si svolgerà al Cefpas la conferenza stampa di presentazione dell’importante manifestazione sportiva. Durante l’incontro gli organizzatori spiegheranno dettagliatamente come si articoleranno le 5 giornate del torneo. Per accedere all’interno del centro CEFPAS di Caltanissetta è necessario munirsi di green pass, certificazione verde temporanea, o quella relativa al tampone molecolare ,rapido -antigenico o salivare datato 48 ore prima dell’ora del prelievo.

Questo il programma dell’evento:

Domenica 12 settembre Leonforte:

Ore 10:00 Visita guidata Leonforte Storica a cura della Pro-Loco

Ore 11:30 Granfonte incontro Sport e Salute a cura della LILT Enna

e della Croce Rossa

Ore 12:30 Giardino delle Ninfe presentazione La Pesca di Leonforte

a cura dei produttori

Ore 17:00 Partita: Nazionale Italiana Over 65 vs Rappresentativa

Basket Leonforte

Lunedi 13 settembre Caltanissetta:

Ore 17:00 Palacannizzaro – Torneo di basket tra rappresentative

provinciali di Caltanissetta, Agrigento, Enna (Piazza Armerina e

Leonforte) vs Nazionale Over 65

Martedì 14 settembre Caltanissetta:

Ore 10:00 Visita guidata della Città, organizzata dalla Pro loco di

Caltanissetta

Ore 11:00 Visita del Museo Aziendale Averna

Ore 17:00 Palacannizzaro – Torneo di basket tra rappresentative

provinciali di Caltanissetta, Agrigento, Enna (Piazza Armerina e

Leonforte) vs Nazionale Over 65 con gare 3 vs 3 e tiro da 3

Mercoledì 15 settembre Noto Marina (Siracusa)

Ore 09:00 Partenza per Noto Marina e visita dei luoghi caratteristici del

siracusano e ragusano.

Giovedì 16 settembreRagusa – Palestra Bellarmino

Ore 17:30 Gara di tiro da 3

Ore 18:00 Torneo di basket: rappresentativa provinciale vs

Nazionale Over 65

Venerdì 17 settembre Ragusa

Ore 10:00 Incontri con le istituzioni locali della Provincia di Ragusa

Partner istituzionali dell’evento:

CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale

del Servizio Sanitario – A.S.D. CUSN Associazione Sportiva Dilettantistica

Consorzio Universitario Sportivo Nisseno – Comune di Caltanissetta

ASP 2 Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – CCIAA Camera di

Commercio di Caltanissetta – RCS Rete Civica della Salute

MO.VI. Movimento Volontario Italiano Federazione Provinciale di Caltanissetta

CCA CL Comitato Consultivo Aziendale ASP 2 CL

Si ringraziano, inoltre per la collaborazione e per il patrocinio alla manifestazione i

seguenti partner: Comune di Ragusa – Comune di Leonforte – Pro Loco Caltanissetta – Pro Loco

di Leonforte – LILT – Croce Rossa Italiana – Caltaqua – US Acli – Museo

Aziendale Averna e l’associazione Culturale Sportiva Over Sport Italia che da

anni segue le Nazionali Over 65 – Over 70 e Over 75.