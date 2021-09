Mussomeli, Motoclub Polizia di Stato Enna con poliziotti e simpatizzanti visitano il Castello Manfredonico

MUSSOMELI – l Castello di Mussomeli negli ultimi tempi risulta essere assai gettonato e la dimostrazione evidente sono i turisti che arrivano nella Terra di Manfredi, specialmente nei giorni festivi e domenicali per trascorrere una giornata diversa per spezzare la monotonia della quotidianità. E così domenica scorsa, 26 settembre, l’assessore al turismo Seby Lo conte unitamente al vice sindaco Toti Nigrelli hanno accolto ai piedi del Castello Manfredonico la delegazione provinciale di Enna, moto club della Polizia di Stato, fresca di inaugurazione, avvenuta esattamente nello scorso mese di giugno. Un club i cui soci iscritti sono poliziotti in servizio ed in quiescenza che portano avanti Iniziative che servono a promuovere l’immagine della Polizia di Stato in tutti i suoi aspetti, rafforzandone l’aggregazione sociale e lo spirito del corpo tra colleghi in servizio, in quiescenza ed anche simpatizzanti , ed anche a collaborare con le Istituzioni per attività di protezione civile e soccorso pubblico.