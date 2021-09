Lavori di manutenzione all’acquedotto Fanaco: a “secco” Delia e Sommatino

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di dover procedere ad alcuni interventi di manutenzione lungo l’acquedotto Fanaco e ciò renderà necessaria l’interruzione, dalle ore 8 di lunedì 20, della fornitura ai comuni di Delia e Sommatino.

Pertanto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 settembre non sarà garantita la distribuzione alle utenze di Sommatino, mentre per quelle di Delia il fermo della distribuzione sarà solo martedì 21.Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.