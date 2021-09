Caltanissetta tra i Lions Club che hanno raccolto tonnellate di indumenti per profughi afghani

Oltre 50 tonnellate di indumenti e giocattoli sono stati raccolti in meno di una settimana dai Lions Clubs e dai Leo Clubs della Sicilia per essere donati alle famiglie afghane sfollate dal proprio paese e in

transito da Sigonella verso gli Stati Uniti.

Cìò è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare che a Sigonella come ad Aviano secondo un preciso accordo Italia USA, funge da scalo per tutti i cittadini afghani evacuati in fretta dal proprio paese senza effetti personali.

Con un ponte aereo si stanno trasferendo in America ed altre nazioni i profughi in prevalenza ex collaboratori durante i

venti anni guerra in Afghanistan. Venerdì tre settembre si è tenuta

la cerimonia della prima consegna di indumenti e giocattoli raccolti

presenti il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Francesco Cirillo

con una delegazione di Lions.

Una autocolonna con circa dieci tonnellate di indumenti e giocattoli ha fatto la consegna al comandante dell’aeroporto di Sigonella e del 41° stormo colonnello pilota Howard Lee Rivera ed al capitano Kevin Pickard comandante della Naval Air Station US Navy che insiste nella parte ovest dell’aeroporto siciliano e che di fatto ha preso in carico le attività di transito dei sfollati.

Con questa attività i Lions hanno consolidato i rapporti di reciproca

stima e collaborazione tra le diverse realtà: il club service ,

l’Aeronautica militare di Sigonella e la locale componente americana,

che ancorché operante lontano dal proprio paese e nel rispetto di

precisi e rigidi accordi bilaterali, a Sigonella, in particolare modo

nel campo solidale è stata sempre vicina alla comunità siciliana.

“Grazie Lion, tramite voi la sensibilità dei cittadini siciliani si

può toccare con mano per il tanto materiale che avete portato. La Naval

Air station è gli USA vi sono riconoscenti”, ha commentato il

capitano Kevin Pickard, comandante della Naval Air Station della US

Navy mentre decine di marines e volontari si prodigavano a smistare

prontamente gli indumenti agli afghani temporaneamente a Sigonella nelle

ore di attesa per andare in America.

“Un sentito ringraziamento ai Lions Siciliani per la vicinanza dimostrata nei confronti dell’Aeronautica Militare e nella fattispecie per l’estrema sensibilità nei confronti di persone meno fortunate giunte qui a Sigonella alla ricerca di una vita migliore, certamente i vostri tantissimi doni

porteranno sollievo alle famiglie e un sorriso ai bambini”, sono state

le parole del colonnello pilota Howard Lee Rivera, comandante del

41stormo stormo e dell’Aeroporto di Sigonella. “Desidero ringraziare

tutti i Lions Clubs ed i Leo Clubs che si sono attivati per la raccolta

di indumenti e giocattoli da consegnare ai profughi afghani ospiti della

base militare di Sigonella. Ancora una volta i Lions ed i Leo hanno

dimostrato la grande sensibilità verso le persone nel bisogno.

Sono rimasto impressionato – spiega Francesco Cirillo Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia – anche della grande disponibilità e

dell’efficienza del comando italiano e statunitense nella base di

Sigonella. Colgo l’occasione quindi per ringraziare i comandanti

Rivera e Pickard che ci hanno accolto e che hanno messo a disposizione

il personale per la selezione e distribuzione del materiale e mi hanno

fatto piacere le espressioni usate dai due comandati per quello che è

stato fatto in pochi giorni dai Lions”.

La seconda tranche di indumenti raccolti sarà consegnata nei prossimi

giorni all’Aeronautica Militare e proababilmente anche ai comuni

siciliani che ospiteranno i profughi afgani destinati all’Italia.