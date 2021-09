Caltanissetta. Alunno del Liceo Classico “Pietro Mignosi” vince il “Premio Nicholas Green”.

CALTANISSETTA. Inizia con un bellissimo risultato il nuovo anno scolastico per il liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta, di cui è coordinatrice delle attività didattiche ed educative la prof.ssa Luigia Perricone.

La Commissione interprovinciale per la valutazione degli elaborati istituita dall’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna nell’ambito del Bando di concorso ‘Premio Nicholas Green” a.s. 2020-21, ha comunicato che Luigi Elia Petitto, frequentante il quarto anno del liceo classico paritario Pietro Mignosi, si è classificato al primo posto, vincendo così il premio di 700 euro, previsto dal bando di concorso.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 3 Ottobre p.v. alle ore 10.30 presso l’Auditorium dell’I.I.S. “A.Volta’ di Caltanissetta, in concomitanza con la “Giornata annuale dei donatori di organi”.

Il tema suggerito dal concorso riguardava la solidarietà umana ed, in particolare, la donazione di organi per fini di trapianto.

L’alunno Luigi Elia Petitto, guidato dal suo docente di Italiano, professor Andrea Salvatore Alcamisi, nel suo elaborato racconta la toccante storia di una ragazza, Kardìa, costretta in ospedale per la sua malattia e che, finalmente, grazie al trapianto di organi, ritrova la speranza e la gioia di vita.

Una grande soddisfazione, dunque, per la famiglia del liceo Mignosi, un Istituto che, attraverso la sua azione quotidiana, intende far maturare negli studenti le consapevolezze e le competenze necessarie per la conoscenza e la stima di sé e degli altri, il rispetto delle diverse identità sociali e culturali e la tutela della natura, della vita e della salute, offrendo tutte le necessarie opportunità per “imparare ad imparare” e per acquisire le competenze chiave di cittadinanza attiva. A tal fine viene posta una particolare attenzione al singolo alunno, valorizzandone le attitudini e gli interessi, anche attraverso diverse attività laboratoriali che sono in programma anche nel corrente anno scolastico.