Applicata per la prima volta dalla Polizia sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ad uno stalker.

Applicata per la prima volta dalla Polizia la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di uno stalker di Imperia. La Questura ha raggiunto questo ulteriore positivo risultato nel contrasto alla violenza di genere e nella repressione dei comportamenti persecutori, che avevano portato la vittima all’esasperazione, ingenerando un senso di insicurezza reale e percepita.

Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Imperia ha sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, richiesta dal Questore al Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione, un uomo noto alle Forze dell’ordine per l’escalation dei comportamenti persecutori perpetrati nel Comune di Sanremo, che avevano già in precedenza comportato l’applicazione di misure di prevenzione e di sentenze penali nei suoi confronti.

All’uomo è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale che, limitando la libertà personale del soggetto dispone che lo stesso, per un anno e mezzo, non possa allontanarsi dalla propria abitazione in determinate fasce orarie, che debba risiedere in un Comune diverso, che non debba avvicinarsi alle vittime ed ai luoghi da essi frequentati e che debba sottoporsi ad un programma di trattamento per gli uomini autori di violenza.

La misura di sorveglianza verrà applicata a seguito dell’uscita dello stalker dal carcere, luogo ove egli è attualmente detenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa a seguito delle reiterate violazioni del predetto delle precedenti misure disposte per il reato di atti persecutori. L’eventuale violazione delle prescrizioni comporterà una serie di conseguenze penali, che vanno dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria fino all’arresto anche fuori dalla flagranza.