Acquaviva Platani, il decesso del maestro Aldo Danev Danieli, origini acquavivesi, avvenuto all’Ospedale di Trieste

ACQUAVIVA PLATANI – La collaborazione anche a distanza produce i suoi effetti. Ne sanno qualcosa l’acquavivese dott. Calogero Sorce, trapiantato al Nord esattamente a Venaria Reale e lo sapeva anche il maestro Aldo Danev Danieli, figlio di un acquavivese, abitante a Prosecco (Trieste) e che purtroppo, proprio in questi giorni, esattamente il 19 settembre, presso l’Ospedale di Trieste, è venuto a mancare. E proprio il poliedrico dott. Sorce, nel darne la notizia, affida il suo cordoglio alla famiglia dello scomparso con una sua nota personale. “Acquaviva Platani, l’Italia e il mondo tutto perdono uno dei più grandi musicisti del nostro secolo: il Maestro Aldo Danev Danieli. Si è spento il 19-09-21 alle ore 17,00 in un ospedale di Trieste. Il Dottor Calogero Sorce, di Acquaviva Platani attualmente residente a Venaria Reale (TO) e il Maestro Aldo Danev Danieli, figlio di un acquavivese, abitante a Prosecco (Trieste), si sono conosciuti circa quindici anni fa e da allora è sorta tra loro una simbiotica collaborazione musicale, con i testi di Calogero Sorce e la musica di Aldo Danev Danieli, dalla quale sono nate più di settanta opere liriche in lingua siciliana, italiana, francese, inglese e slovena. Fra queste opere emerge l’inno elegiaco europeo “Four notes for Europe”, che ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, fra i quali l’ultimo premio internazionale, quale migliore composizione, “We Are The World”, indetto dall’ “Accademia degli Artisti”. Fra il Dottor Calogero Sorce e il Maestro Aldo Danev Danieli, di comune origine genetica acquavivese è nata subito una meravigliosa intesa artistica, basata sull’empatia, sul sinergismo e su una vera amicizia fraterna, dai quali sono nate, seppure i due non si siano mai incontrati fisicamente, delle meravigliose opere che sicuramente resteranno imperiture nei secoli. L’ultima opera è “Italia 2020-Covid 19”, che comprende cinque liriche che descrivono l’evento nelle sue varie fasi. Tale liriche al momento sono alle prove di due grandi artiste siciliane: la soprano Daniela Barbara e la pianista Alice Rizzotto. Il Dottor Sorce partecipa sentitamente, con dolore, alla perdita del suo carissimo amico fraterno ed è sicuro che per il suo immenso dono e la sua dote entrerà a far parte del “Coro Celeste, come direttore di coro e musicista, quale era il suo ruolo nella vita terrena. Avendo appreso il triste evento, personalità famose di tutto il mondo, essendo lui cosmopolita, gli stanno rendendo omaggio e stanno esprimendo ai suoi familiari il loro profondo cordoglio”.