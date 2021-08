Villalba, vigilia di festa patronale.Spaghettata e sagra del pomodoro

VILLALBA –Ieri, vigilia di festa patronale estiva in onore di San Giuseppe a Villalba fino a dopo la mezzanotte. “Tanta gente come ai vecchi tempi. con una bellissima atmosfera in chiesa, un paese in festa, una piazza in festa, forestieri ed emigrati presenti, i bambini che giocano, e tanta voglia di sano divertimento, dopo un lungo periodo di “clausura” forzata”. Questo è stato il commento di Giusi Immordino che ha anche detto “La chiesa era di una luce stupenda , c’è stata la spaghettata, la sagra del pomodoro, e si è esibito anche un complesso con le canzoni dei Pooh. A mezzanotte festoso suono di campane, e come da tradizione devozionale sono state approntate “ tavole di li vicchiariaddri”. Sebbene in tempo di pandemia, con le debite restrizioni in atto, i villalbesi hanno assaporato la gioia dello stare bene insieme.