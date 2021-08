San Cataldo. Orchestra Sinfonica Siciliana: il concerto del 5 settembre si svolgerà in piazza Madrice.

SAN CATALDO. Rientra in casa l’orchestra sinfonica del centro Sicilia capitanata dal giovane Sancataldese Raimondo Capizzi. Dopo aver riscosso svariati successi in giro per la Sicilia portando alto il nome dell’entroterra (Taormina, Tindari, Palermo, Valle dei templi, Terrasini) la compagine orchestrale che ha sede a San Cataldo torna nella sua amata cittadina ad allietare la sera del 5 settembre.

“San Cataldo ha bisogno di momenti ricreativi” – spiega il direttore – “momenti di convivialità, di musica, di cultura. Ho scelto San Cataldo perché le origini non si dimenticano e nonostante i tanti ostacoli e i pochissimi aiuti ho voluto fortemente la tappa in centro Sicilia. Ringrazio chi ha sostenuto la manifestazione Parrucchieria Selina, Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Reale Mutua e la Banca Toniolo di San Cataldo nella fattispecie al suo presidente sempre pronto a supportare i giovani e le loro iniziative sociali”

Ospiti i cantanti Elisa Scalzo e Corrado Sillitti. Presenta Assunta Tirrito.

Cambia intanto la location del Festival Musicale sull’Identità Siciliana previsto per il prossimo 5 settembre a San Cataldo. Per ragioni di sicurezza verrà effettuato in Piazza Madrice e non più in piazza Calvario. La capienza massima della piazza sarà di 200 posti prenotabili gratuitamente attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festival-musicale-sullidentita-siciliana-168818838691?aff=eand. L’inizio è fissato per le ore 21.00 muniti di Green pass e mascherina.