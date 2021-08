San Cataldo. Giampiero Modaffari: “Va valorizzato ed ampliato il Parco geominerario di Gabara”.

Valorizzazione e fruizione del territorio con particolare riferimento, oltre che a Vassallaggi, anche al parco geominerario di Gabara. E’ quanto intende fare, in termini programmatici, il già sindaco Giampiero Modaffari in vista delle prossime elezioni amministrative alle quali s’è candidato per la poltrona di primo cittadino.

“Abbiamo creato dal Nulla il più interessante parco geominerario della Sicilia; c’è ancora tanto da fare e noi abbiamo le idee progettuali e le capacità per continuare nella brillante ed importante opera intrapresa; era il Gennaio 2019 quando il compianto Ass. Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, tragicamente scomparso nel disastro aereo nei cieli di Addis Abeba, ha voluto visitare GABARA:

“La Sicilia imiti San Cataldo – disse a Palermo all’apertura dei lavori della Consulta Regionale dei beni culturali – come esempio di filantropia strategica intrapresa dall’Amministrazione per la valorizzazione e recupero di beni antropici, quali Gabara e Vassallaggi, coinvolgendo tanti sancataldesi”. Giampiero Modaffari ha pertanto ribadito, qualora fosse eletto, l’intenzione di continuare ad ampliare le opere intraprese per completare quanto iniziato.