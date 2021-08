San Cataldo. A settembre il presidente del Comitato di quartiere Picco Carano – Sant’Anna presenta nuovo documento progettuale.

SAN CATALDO. Il presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa ha annunciato che il prossimo mese di Settembre presenterà al quartiere un documento progettuale per il triennio 2021/2024.

“Progetto – ha spiegato – che assieme ai rappresentanti di tutti i condomini, darà continuità alle opere già attuate dalla mia presidenza, rafforzando ogni spazio inutilizzato del Quartiere. Serve come ho evidenziato in questi mesi, dare maggiori risposte ad ogni singola idea espressa dal singolo cittadino che noi rappresentiamo. Sono certo, come ho sempre sostenuto, che alla fine di questo triennio, il quartiere avrà quello che di bello, abbiamo sognato di realizzare”.

Il presidente Siracusa ha infine ribadito: “Con orgoglio posso affermare che il rilancio di una nuova visione di quartiere, è già partita da Pizzo Carano Sant’Anna”.