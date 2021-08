Pd. La festa provinciale dell’Unità 2021 si terrà a San Cataldo alla presenza del vice segretario nazionale Peppe Provenzano.

SAN CATALDO. Si è riunita a San Cataldo la segreteria Provinciale del Partito Democratico presso la sede del comitato elettorale del candidato Sindaco del PD e dei Cinque Stelle della Città. All’ordine del giorno, oltre al completamento delle deleghe, anche l’organizzazione della festa dell’Unità Provinciale che si terrà proprio a San Cataldo alla presenza del vice-segretario Nazionale Peppe Provenzano.

Inoltre, una serie di iniziative autunnali tra cui una sul Lavoro che si terrà a Gela e un’altra sulle politiche ambientali che si terrà a Caltanissetta presenti oltre i membri della lista del Partito Democratico di San Cataldo anche il Presidente del PD Annalisa Petitto, il Presidente del Consiglio Comunale di Serradifalco Daniele Territo, il capogruppo del PD di Mussumeli Enzo Muni e e tutti i membri della segreteria Provinciale.

Per il Segretario Provinciale Peppe Di Cristina: “il Partito Democratico deve essere sempre più il Partito delle donne, degli uomini e dei problemi reali che investono il tessuto sociale della nostra provincia soffocata da una profonda crisi a cui il Governo regionale non ha saputo dare risposte adeguate.

È necessario costruire le alternative in ogni comune del Nisseno partendo dalle forze di opposizione al governo Musumeci che verrà, comunque, ricordato come il peggiore nella Storia dell’Autonomia”.

Di Cristina ha infine sottolineato come “in tutti i campi, dalla Sanità agli investimenti, la nostra Provincia in questi quattro anni ha solo fatto passi indietro basta pensare al taglio di 200 ml subito dalla Città di Gela o alla gestione sanitaria approssimativa, per usare une eufemismo, dell’ASP di Caltanissetta”.