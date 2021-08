Noi e i nostri smartphone

Chi non possiede questi dispositivi potrebbe anche dichiararsi fuori dal mondo, perlomeno quello digitale e informatico. Inoltre, appurata quella considerazione secondo cui oggi è quasi impossibile compiere ogni azione senza l’utilizzo di internet e di uno smartphone, è anche vero che questi dispositivi offrono tantissimo oltre i bisogni primari come messaggi e chiamate. Per questo sono così indispensabili, poiché oltre alla necessità di essere in contatto con altre persone per gli scopi più variabili, hanno creato un panorama anche videoludico.

Un divertimento importante

Gli smartphone infatti offrono anche quel divertimento importante per farci rilassare dagli impegni quotidiani. Molti infatti tra una pausa di lavoro e un’altra s’intrattengono con i casinò online. Quest’ultimi offrono una distrazione veloce e consentono a chi ha uno smartphone, di accedere velocemente ad arene di gioco sicure in cui rivivere le atmosfere di un vero casinò per via dei vari giochi disponibili.

Gli smartphone hanno cambiato le nostre vite. Il modo in cui comunichiamo, il modo in cui otteniamo informazioni, il modo in cui ci intratteniamo. Oggi, come mai prima d’ora, giochiamo sui nostri dispositivi mobili. I videogiochi o i giochi di strategia, i giochi di carte o i giochi d’azzardo, gli smartphone e in misura minore i tablet sono diventati i nostri giocattoli preferiti per soddisfare i nostri bisogni ludici. Da Monopoly a Solitaire, non c’è un gioco che non sia stato sviluppato in una versione mobile per soddisfare la crescente domanda.

I minigiochi sono molto attraenti

Un altro fattore di successo dei giochi mobili è l’appetito del pubblico per i minigiochi come Candy Crush Saga o Clash of Clans, che, come mostrano i sondaggi, sono diventati l’intrattenimento preferito dai giocatori. Con un look più snello e molto facile da usare, si adattano perfettamente agli smartphone e ai loro piccoli schermi, pur offrendo molteplici funzionalità come la modalità multiplayer e aggiornamenti costanti. I mini-giochi sono anche spesso dotati di un sistema di promozioni e bonus che li rendono molto attraenti dalla fase di prova e permettono ai giocatori di provare il gioco senza obbligo se non li soddisfa. Di nuovo, vediamo sempre più giocatori abbandonare i loro desktop (per non parlare dei casinò tradizionali), per giocare a slot virtuali, roulette o blackjack sui loro dispositivi Android o iOS, più comodi e portatili.

Il mobile gaming cresce in Italia

Secondo fonti certe che vi riportiamo: “l’Italia si dimostra una delle nazioni dove la crescita del mobile gaming è più impetuosa: da noi il mercato vale 1,7 miliardi di dollari (comunque briciole, se paragonati ai 42,4 miliardi di dollari della Cina, quasi un terzo del mercato planetario) ma l’incremento è stato del +10,6%. Secondo la ricerca Deloitte, durante il primo lockdown il gaming online – la vera chiave di volta dietro al successo del mobile gaming – è stato scelto dal 24% dei giocatori, contro una media europea del 16%. Sempre irraggiungibile la Cina, al 43%, a segnare la direzione che il resto del mondo, pur a differenti velocità, seguirà nei prossimi anni.”In conclusione anche da noi, il mobile gaming è diventato fortissimo per tutte quelle ragioni che conosciamo benissimo, spiegate nelle righe precedenti.