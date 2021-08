MUSSOMELI, successo per l’iniziativa DEL “G.B. Hodiena” StudiAmo le stelle!

MUSSOMELI- Come da programma, lunedì 23 agosto e ieri sera, 27 agosto, si sono svolte le iniziative “Studiamo le stelle” organizzate dall’istituto G.B. Hodierna di Mussomeli, nell’ambito del programma Piano Scuola Estate. Grande il successo di pubblico per entrambe le iniziative. Soprattutto ieri sera, per l’osservazione del cielo stellato al campo sportivo, molti i partecipanti (non solo studenti dell’Hodierna) che hanno potuto osservare dal vivo (e con i telescopi) le costellazioni di Andromeda, la via Lattea e alcuni pianeti del nostro sistema solare (come Giove, Plutone, Venere e Saturno con i suoi anelli). I partecipanti hanno manifestato compiacimento per la serata, ben organizzata dalla scuola che ha predisposto, oltre ai telescopi, delle ballette di paglia, rivestite di sacchi di juta, a mò di sofà naturale per una comoda osservazione.

“A tal fine ci piace sottolineare – scrivono i promotori – la collaborazione della scuola con i diversi attori del tessuto sociale locale per la buona riuscita dell’iniziativa e ne approfittiamo per ringraziare: la Coldiretti e il responsabile della sede locale, dott. Maurizio Burrogano, l’azienda agricola Santa Domenica della famiglia Vullo che ha messo gratuitamente a disposizione le ballette di paglia (occupandosi anche del trasporto) e le aziende agricole Mingoia Calogero e Ginex Salvatore che si erano pure messe a disposizione; la torrefazione Allenza che ci ha regalato i sacchi di juta; Salvatore Giardina con la sua SGprodAction per il service audio; il comune di Mussomeli che ha patrocinato l’iniziativa e messo a disposizione la location. Era presente altresì l’assessore Valenza che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Un ringraziamento va anche alla Dirigente scolastica e alla Dsga che, sin da subito, hanno creduto nelle iniziative e ai diversi docenti che si sono impegnati per l’organizzazione.

Un ringraziamento anche ai nostri studenti che hanno accolto di buon grado l’invito a questi appuntamenti estivi.

Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito agli altri appuntamenti estivi organizzati dall’IIS Hodierna:

“EduchiAmo al cine-teatro”, riflessioni sulle “stelle” della legalità e sul mondo della letteratura.

03 settembre 2021, ore 9.00 – 11.00 Auditorium Scuola

04 settembre 2021, ore 20:30 – Teatro Genco – Compagnia Rappisi: Maschere pirandelliane

10 settembre 2021, ore 20:30 – Teatro Genco – Compagnia Pupella: Eroi con la toga (Falcone e Borsellino), di Angelo Vecchio, per la regia di Marco Pupella.

Ricordiamo ancora che, gli eventi, benchè prioritariamente rivolti agli studenti e alle loro famiglie, sono aperti a tutti (nei limiti dei posti permessi dalla normativa vigente), e gratuiti”.