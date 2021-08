Green Pass, Ricciardi propone rigidità: “solo a guariti e vaccinati”

Un tampone da solo non puo’ bastare per ottenere il Green pass, Serve un uso piu’ restrittivo del certificato, limitato ai guariti o ai vaccinati.

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Messaggero chiede piu’ rigidita’ nel ricorso al certificato verde, al fine di stimolare la vaccinazione di massa. Del green pass “renderei ancora piu’ rigido l’uso”, afferma Ricciardi, ovvero “non andrebbe dato piu’ a chi fa il tampone, ma dovrebbe essere una certificazione rilasciata soltanto a chi si e’ vaccinato o e’ guarito.

Sarebbe un altro modo per spingere ancora di piu’ alla profilassi”. Difficile pensare che il virus venga eradicato come il vaiolo. Si punta piuttosto a una “bassa endemia”, ovvero a una presenza del virus con pochi casi. Obiettivo che si raggiungera’ “quando avremo vaccinato il 95 per cento della popolazione”, spiega l’esperto. Ecco perche’ diventa fondamentale vaccinare anche i bambini. Le sperimentazioni in eta’ pediatrica stanno dando risultati “molto positivi”, afferma il consulente del ministero.

E’ quindi presumibile che il vaccino “entro l’inizio del 2022 sara’ disponibile anche per le fasce pediatriche”.