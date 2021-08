Gino Strada, Don Mazzi: È morto Gino ma speriamo non la “strada”

E’ morto Gino, ma speriamo che non muoia la ‘strada’. Con queste parole don Antonio Mazzi ha commemorato il fondatore di Emergency, Gino Strada, uscendo dalla camera ardente aperta per il secondo giorno alla sede della onlus in via Santa Croce a Milano.

“Non possiamo tergiversare in certi momenti – ha proseguito – davanti a testimonianze cosi’ forti e di fronte a una citta’ che ha risposto in modo cosi’ commovente e vero, spero che non solo possiamo continuare su questa strada, ma che parte del governo venga sulla strada di Strada. Non dobbiamo perder tempo, al di la’ dell’ultima tragedia, e’ ora che non stiamo a chiacchierare, che le chiacchiere diventino fatti, che i momenti diventino movimenti”.

Don Mazzi ha spiegato di riferirsi “soprattutto al terzo settore, affinche’ venga riqualificato e tenuto in debita considerazione perche’ e’ diventato un settore non solo sociale, ma politico e deve capire che deve lavorare assieme. Dobbiamo smetterla di fare le parrocchiette. Questa morte in questo momento ha una grande testimonianza strategica e, lasciatemelo dire da prete, anche profetico”.