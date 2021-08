Covid. Positivo esce la mattina e rientra a casa nel pomeriggio. Denunciato dai Carabinieri.

Essendo positivo al Covid avrebbe dovuto restare a casa. E invece un uomo di 37 anni è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Marsala in quanto s’è reso responsabile di essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione.

L’uomo, in isolamento fiduciario, non è stato trovato in casa dai sanitari che erano arrivati nella sua casa per sottoporlo a tampone di verifica. Vi ha fatto rientro solo intorno alle 18, ma ad aspettarlo ha trovato i militari dell’Arma che lo hanno denunciato per violazione delle norme in materia anti Covid.