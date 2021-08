Campofranco, deceduta la maestra Giuseppina Riggi. Il covid colpisce ancora

CAMPOFRANCO -Il paese di Campofranco piange ancora morti da covid-19. Dopo quella della signora Maria Carmela Falletta dell’altro ieri, qualche ora fa e venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni la signora Giuseppina Riggi maestra elementare in pensione e vedova dell’indimenticato dott. Giuseppe Di Gesu. La signora Riggi che da anni conduceva una vita riservata a casa accudita amorevolmente dalla figlia Marilena, qualche giorno fa era risultata positiva al covid-19 ma le sue condizioni erano tutto sommato buone per poi, però, consigliare il trasferimento in ospedale per monitorare meglio la situazione. Da Caltanissetta il trasferimento al centro covid di Ribera dove le condizioni nel pomeriggio di oggi erano state definite delicate per poi precipitare improvvisamente. Ai figli Marilena e Patrizio e ai familiari tutti le condoglianze del Sindaco e di tutta la comunità di Campofranco. Domani sera gli aggiornamenti sulla situazione in paese che, tra continui contagi e poche vaccinazioni, si fa alquanto preoccupante tanto da portare Campofranco in prima fila come paese da… colorare di un colore “non chiaro” da parte delle autorità sanitarie e politiche regionali e locali. (DA “IL sindaco informa”)