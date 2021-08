Arrestato dai Carabinieri nell’agrigentino un uomo per aver appiccato un incendio in campagna.

Nel corso di un servizio preventivo volto alla tutela delle aree rurali e boschive nonché alla repressione del fenomeno degli incendi estivi, i Carabinieri di Cammarata in provincia di Agrigento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo responsabile di aver appiccato un vasto incendio nelle campagne.

Fondamentale la segnalazione di un privato cittadino che ha permesso l’immediato intervento da parte dei militari e delle squadre anti-incendio della Protezione Civile e del Corpo Forestale Regionale, domando il fuoco e scongiurando ulteriori e ben più gravi conseguenze.