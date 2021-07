Tennis. Matteo Berrettini nella storia. Battuto Hurkacz in semifinale, diventa il primo italiano a conquistare la finale di Wimbledon.

Matteo Berrettini ha battuto 3-1 il polacco Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon entrando di diritto nella storia del tennis italiano. Il numero uno del tennis nostrano, infatti, è diventato il primo tennista italiano a raggiungere la finale del prestigioso torneo nell’erba londinese.

In semifinale Berrettini ha sconfitto un avversario che, dopo averlo praticamente domato e controllato nei primi due set nei quali s’è imposto 6-3 e 6-0, nel terzo e nel quarto ha invece avuto un ritorno di fiamma che gli ha permesso di conquistare il terzo set al tiebreak 7-6 e di perdere 6-4 un quarto set combattuto che comunque Matteo Berrettini ha saputo portare in porto conquistando una vittoria destinata a restare negli annali del tennis italiano.

Una prestazione eccezionale, quella del tennista italiano che in campo ha sciorinato una varietà di colpi notevole mettendo spesso in difficoltà un avversario che, dopo aver domato nei quarti una leggenda come Roger Federer, s’è dovuto arrendere alla grinta e determinazione di Berrettini.

Per il tennista italiano un’impresa fantastica. Prima di lui, infatti, solo Nicola Pietrangeli era riuscito nel lontano 1960 a raggiungere la semifinale a Wimbledon. Poi nessun altro tennista italiano era mai riuscito a raggiungere un simile prestigioso traguardo. Ora con la vittoria in semifinale, Berrettini affronterà domenica in finale il vincente della sfida dell’altra semifinale tra Djokovic e Shapovalov.