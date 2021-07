Sicilia, Riforma forestale. Il Presidente Miccichè ha incontrato i sindacati

La Riforma della Forestale in Sicilia, è stato il tema dell’incontro chiesto dai sindacati dei Forestali al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

L’incontro si è tenuto stamani nella sala Gialla dell’Ars mentre in Piazza del Parlamento erano presenti centinaia di lavoratori del comparto. Il Presidente Miccichè ha accolto i sindacati assieme al rappresentante del governo della Regione, l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla, al capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo e al deputato dei 5 stelle, Giampiero Trizzino.

“Questo Parlamento – ha detto Miccichè – ha l’intenzione di varare una buona riforma della Forestale, perchè tutti i partiti dell’Assemblea hanno questo intendimento. Una volta che il disegno di legge arriverà in Commissione convocherò una riunione dei capigruppo per individuare le norme più importanti e approfondirle. E’ importante che si possano tenere riunioni delle commissioni congiunte per accelerare l’iter, ma credo che sia molto più importante riuscire a mettere insieme delle norme che siano ampiamente condivise da governo, parlamento e sindacati”.