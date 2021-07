Sicilia: inaugurato il Polo Informativo,espositivo e culturale dell’Esercito

L’Esercito Italiano ha inaugurato a Palermo il primo luogo d’incontro permanente tra militari e cittadinanza. Una struttura che accoglie un punto informazioni finalizzato alla promozione delle opportunità professionali e formative disponibili in Forza Armata a favore dei giovani siciliani e varie sale espositive e poli-funzionali aperte al pubblico all’interno della Caserma Ruggero Settimo.

Il Polo Informativo, Espositivo e Culturale dell’Esercito a Palermo, realizzato dal Comando Militare dell’Esercito in Sicilia in sinergia con le maggiori istituzioni locali, offre, all’interno di un’antica sede di epoca medievale ricca di affreschi cinquecenteschi e secenteschi, un infopoint che opera sia, in presenza che da remoto, per il reclutamento, per le opportunità post-servizio militare e per l’accesso ai servizi al pubblico (certificati relativi al servizio militare prestato); sale espositive che raccolgono cimeli militari dal Risorgimento alle due guerre mondiali; sale espositive pronte ad accogliere mostre temporanee; sale poli-funzionali per congressi, incontri, dibattiti, rappresentazioni teatrali o concerti, disponibili e aperte anche a fruitori esterni.

Il Comandante militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, alla presenza delle massime Autorità, ha raccontato la genesi dell’iniziativa e le motivazioni sociali e culturali che ne sono alla base.

L’evento, moderato da Elvira Terranova, brillante giornalista di Adn-Kronos, allietato dagli interventi musicali del Maestro Dario Adamo, tenore, accompagnato al piano da Lavinia Taormina e dalla Fanfara dei bersaglieri, racconta brevemente gli sforzi compiuti dalla Forza Armata sull’isola in termini di valorizzazione del patrimonio di cui dispone, di guida allo studio della storia soprattutto nei confronti delle giovani generazioni e di attenzione alle tante criticità presenti sul territorio.

“L’Esercito Italiano ha cambiato volto in questi primi decenni del XXI secolo e oggi, con determinazione e professionalità, si presenta quale Istituzione impegnata a 360 gradi sul territorio nazionale e nelle missioni internazionali per la gente e tra la gente” – ha raccontato il Generale Scardino – “Con tali sentimenti, l’Esercito Italiano, pur fortemente impegnato nelle proprie competenze istituzionali, è profondamente radicato sul territorio, nel quale si conferma operatore di sicurezza e strumento di utilità sociale, si propone quale protagonista e depositario delle esperienze più significative della storia d’Italia, dal Risorgimento ad oggi, desideroso di condividerle con le nuove generazioni ed è consapevole e dinamico custode di un patrimonio architettonico, storico e culturale, da valorizzare e rendere fruibile al grande pubblico.

Il Polo informativo, espositivo e culturale dell’Esercito a Palermo si pone quale punto d’incontro delle sfide in campo.”