Quirinale: Meloni promuove la candidatura di Berlusconi: “Ho delle idee che lui sosterrebbe”

Meloni, lancia un assist per la candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica.

“Ho delle idee in testa – afferma in un’intervista a La Stampa -. E Berlusconi, se ci fosse la possibilità, avrebbe il mio sostegno”.

Per quanto riguarda Draghi e la possibilità che possa essere un buon presidente, aggiunge: “non sono in grado di dirglielo adesso, non ho chiara la sua figura a 360 gradi.

Sicuramente è una persona di estrema autorevolezza. Dalla sua parte c’è il fatto che, se lui va al Quirinale, ragionevolmente si andrebbe a votare e questo mi fa propendere per questa soluzione”.