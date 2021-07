Poliziotti salvano cagnolina che rischiava di annegare.

E’ stata la prontezza e il coraggio di alcuni poliziotti a salvare la vita di una cagnolina che stava rischiando di annegare. E’ accaduto a Poggibonsi. La cagnolina Elen, di notte, si era allontanata di casa ed era caduta nel fiume Elsa, nei pressi di Poggibonsi rischiando di annegare.

I poliziotti del locale commissariato e della Polizia stradale di Firenze, tuttavia, allertati da un passante, l’hanno tratta in salvo gettandosi nel fiume. Una brutta avventura che, per fortuna, s’è conclusa nel migliore dei modi per la cagnolina che ha potuto riabbracciare il suo padrone.