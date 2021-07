Paga con la carta di credito e velocizza i tuoi acquisti

Se non vuoi appesantire il tuo portafoglio con monetine e banconote, velocizza le tue operazioni di acquisto pagando con la carta di credito, la tessera che ti permette il pagamento elettronico in qualsiasi parte del mondo. Dotata di banda magnetica o microchip, la carta di credito infatti serve proprio per effettuare dei pagamenti per via elettronica. Generalmente viene emessa dalla banca o istituto di credito presso cui si ha attivo il conto corrente, mentre tutte le operazioni da effettuare mediante carta vengono gestiti dai cosiddetti circuiti di pagamento. Pagare con la carta di credito Nexi, ad esempio, oggi è sempre più facile: con un solo gesto riduci i tempi ed ultimi i tuoi acquisti in un batter d’occhio!

Perché pagare con una carta di credito: 5 vantaggi in una tessera

A questo punto dunque ti sarà già ben chiaro perché convenga pagare con una carta di credito, ma se hai ancora qualche dubbio, ti elenchiamo i principali vantaggi che puoi trarne da una tessera così sottile:

Puoi realizzare acquisti posticipando l’addebito, oltre ad alleggerire i grandi esborsi economici in quanto puoi richiedere la rateizzazione del pagamento stesso; Hai la massima libertà nei tuoi spostamenti geografici perché ovunque sarai potrai pagare comodamente con la tua carta di credito senza neppure aver bisogno di dover cambiare valuta; Con la carta di credito potrai evitare di andare in giro con somme di denaro che potresti smarrire; Se subisci un furto o smarrisci la carta, ti basterà bloccarla ed ogni transazione sarà impossibile. Al contempo, inoltre, annulli il rischio di ricevere banconote false perché potrai usare la tua carta di credito per pagare ogni tipo di spesa ovunque tu sia (supermercato, hotel, ristorante, negozio etc.) e anche online (per esempio puoi prenotare il tuo prossimo viaggio o fare la spesa via internet!); Ogni transazione avviene secondo sistemi di controllo sofisticati di ultima generazione che ti permettono di avere la massima sicurezza quando paghi con la tua carta di credito, sia un pagamento in un negozio che online. Ogni anomalia o presunto sospetto infatti ti verrebbe subito notificato dal servizio di assistenza ai clienti, che provvederebbe a fare le opportune verifiche del caso e, se necessario, a bloccare il pagamento non autorizzato dal titolare della carta.

Che cosa acquistare con una carta di credito: 3 esempi

Ci sono tante cose che puoi acquistare utilizzando la tua carta di credito, come:

Un biglietto per il tuo prossimo viaggio in aereo, in treno o in autobus; Il tuo prodotto tecnologico di ultima generazione, sia nel negozio che nei diversi store online; Pagare pranzi e cene nei migliori ristoranti. Ti basterà chiedere il POS, inserire la tua carta di credito, inserire il tuo pin ed autorizzare il pagamento.

Con una sola tessera potrai andare ovunque vorrai e pagare qualsiasi acquisto senza doverti preoccupare di non avere il denaro contante con te o di dover fare la fila per cambiare la valuta se sei in un’altra nazione. Facile, veloce e sicuro, no?