Italia, il bagnino rimprovera i figli: padre lo prende a pugni

Alcuni bambini stavano saltando sopra un pedalò. Temendo potessero cadere e farsi male, il bagnino, l’84enne Vittorio Pelliccia, li ha rimproverati. Una donna, pare la nonna dei piccoli, si è avvicinata, dicendogli con tono arrabbiato di non sgridarli. Ha poi avvisato il padre che, arrivato in spiaggia, ha preso a pugni e calci l’uomo. E’ accaduto verso le 20 di mercoledì in uno stabilimento balneare sul lungomare Alighieri a Senigallia. Stando al Corriere Adriatico, che riporta la vicenda, il bagnino è finito in ospedale. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Secondo quanto riporta il quotidiano, il padre dei bambini, che al momento del rimprovero non era in spiaggia, ha dato due pugni in volto e un calcio all’addome al bagnino. “Ho temuto un malore perché l’ho trovato a terra”, ha affermato il figlio dell’84enne. E’ stato necessario chiamare un’ambulanza, che lo ha portato al pronto soccorso. L’uomo è poi rimasto in ospedale fino a giovedì. “Ha una prognosi di trenta giorni, una costola rotta ma è già tornato in spiaggia”, ha aggiunto il figlio.



“Lì per lì non ho capito perché mi avesse aggredito, nemmeno lo conoscevo”, ha spiegato Pelliccia. Il padre dei bambini, infatti, non era un cliente dello stabilimento, ma un turista che frequentava la spiaggia libera confinante. Si è giustificato dicendo che quando qualcuno minaccia la sua famiglia interviene per difenderla.