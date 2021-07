In 300 a ballare in uno stabilimento balneare nel Palermitano. Polizia dispone chiusura per 5 giorni.

Chiusura di uno stabilimento balneare di Isola delle femmine, nel Palermitano. E’ quella che i poliziotti del commissariato Mondello hanno disposto a Isola delle Femmine dopo aver sorpreso circa 300 persone a ballare, assembrate su una piattaforma di circa 100 mq, senza mascherine e ben oltre l’orario di chiusura dei locali previsto da un’ordinanza del 21 giugno del sindaco del comune palermitano.

Sulla base di quanto verificato i poliziotti del commissariato “Mondello” hanno sequestrato in via preventiva la pedana e l’intera area dello stabilimento utilizzata per ballare, disponendo la chiusura provvisoria delle attività accessorie alla balneazione per 5 giorni.

Infine, è stata applicata una sanzione amministrativa anche per inosservanza dell’ordinanza del sindaco di Isola delle Femmine che prevede la chiusura degli esercizi pubblici entro l’una di notte.