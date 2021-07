Il Trofeo dei Castelli Peloritani lascia il segno: binomio tra passione per motori e territorio

Incanto, meraviglia, delizia,…questi solo alcuni dei termini più ripetuti dai partecipanti al Trofeo dei Castelli Peloritani, gara di regolarità turistica che si è svolta con successo nel weekend.

Che si sarebbe trattato “anche” di un’evento culturale di ottimo livello lo si capiva dal programma e dalle cartine, ma si è andato oltre le previsioni secondo le impressioni dei partecipanti raccolte all’ arrivo.

Fra gli argomenti lo stupore per i paesaggi incontaminati e l’ arricchimento culturale legato alla visita degli antichi manieri: ognuno con le sue specificità storiche e antiche leggenda.

A sottolineare la valenza artistica della manifestazione Maria Grazia Bisazza, Presidente di Top Competition, che ha organizzato l’evento ha dichiarato: “ E’ motivo di grande appagamento professionale l’aver ideato e messo in atto questa manifestazione, che ritengo possa essere la prima di una serie continuando a valorizzare il binomio tra passione motoristica e le bellezze del territorio.

Per quanto riguarda l’aspetto agonistico della competizione, l’equipaggio composto da Piero Lombardo e Giuseppe Trimarchi su Fiat 131 ha primeggiato tra le vetture d’epoca davanti a Giuseppe Di Stefano e Sergio Nolla su Mini Minor Cooper, terza piazza per Luigi e Giovanni Marino su Autobianchi A 112. Tra le vetture moderne il successo è andato Sebastiano Feudale e Maria Teresa Grillo su Hyundai S – Coupe che hanno preceduto Roberto e Luca Patti su Porsche 911 e Francesco Gentiluomo e Andrea Di Stefano su Porsche Carrera 4.

La manifestazione come si conviene ad una gara di regolarità è stata “puntuale”, tutto è avvenuto in orario come da programma.