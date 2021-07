Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri presenta a Caltanissetta progetto bretella tra viadotto San Filippo Neri e SS 640.

CALTANISSETTA. Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, On. Giancarlo Cancelleri, venerdì 23 luglio terrà una Conferenza Stampa presso la Galleria Caltanissetta (canna sinistra, imbocco lato Agrigento) per la presentazione del progetto della bretella di collegamento tra il nuovo Viadotto San Filippo Neri e l’esistente SS 640 al Km 62+577.

La realizzazione della bretella permetterà di ripristinare, almeno per i veicoli leggeri, il transito originario e le interruzioni da e per l’autostrada A19 e/o Agrigento, evitando l’attraversamento della Città di Caltanissetta e/o il transito in direzione della Statale 626 CL-Gela.

Anche in previsione dei lavori che interesseranno l’attuale viabilità di accesso alla città di Caltanissetta sulla via Borremans, la bretella sarà una possibile alternativa per i flussi di traffico in ingresso ed in uscita dalla Città verso l’autostrada A19.

Alla Conferenza Stampa seguirà un sopralluogo nei cantieri attivi della SS 640 Agrigento-Caltanissetta. Il Sottosegretario sarà accompagnato da responsabili Anas e dal Commissario straordinario dell’opera infrastrutturale ing. Raffaele Celia.