Caltanissetta, la VII Commissione Consiliare chiede la ristrutturazione del Pala Milan

La VII Commissione Consiliare Permanente nell’espletamento delle proprie funzioni, dopo aver incontrato la società sportiva Pro Nissa Futsal e le enormi difficoltà che la società ha affrontato negli anni nella gestione della squadra di calcio a cinque, ha scritto una nota al sindaco Roberto Gambino.

La società ha spiegato che le difficoltà sono derivate dalle inadeguatezze degli impianti sportivi nisseni.

Della commissione erano presenti la Presidentessa Matilde Falcone Capogruppo Diventerà Bellissima, il Consigliere Di Dio Fabrizio delegato dal Consigliere Mannella Oriana Capogruppo Gruppo Misto, il Consigliere Salvatore Mazza Capogruppo Caltanissetta Riparte, il Consigliere Oscar Aiello (Capogruppo Lega), il Consigliere Gianluca Bruzzaniti (Capogruppo UDC) e il Consigliere Calogero Adornetto (Capogruppo Forza Italia).

Nello specifico è stato chiesto al Sindaco “di provvedere con urgenza estrema alla sistemazione dell’impianto sportivo Pala Milan e di renderlo idoneo all’utilizzo considerando che i fondi necessari alla ristrutturazione sono disponibili in bilancio dal 2016.

Tale soluzione, utile e importante per tutte le realtà associative e sportive della nostra città, permetterà anche alla società Futsal calcio, di scongiurare la non iscrizione al campionato nazionale di serie B della squadra della città, che tanto ha dato lustro a Caltanissetta in campo nazionale.

Si chiede inoltre di rendersi parte attiva in ogni forma e modalità, affinchè, si arrivi ad una programmazione che garantisca il mantenimento in vita della squadra”.

In una precedente nota la VII Commissione aveva chiesto l’autorizzazione per l’utilizzo del Pala Cannizzaro ma, dopo attenta valutazione interna, per la tipologia di sport praticato dalla Pro Nissa Futsal, i consiglieri si sono resi conto che tale proposta poteva non essere risolutiva per motivi logistici legati alle dimensioni della struttura stessa.

“La soluzione ottimale – ha spiegato la Presidentessa Falcone al termine di una riflessione condivisa con i componenti VII Commissione – sarebbe quella dell’utilizzo del Pala Carelli, struttura meravigliosa che necessita di ulteriori interventi di recupero dopo essere stata lasciata all’abbandono. La commissione chiederà un incontro al Commissario Alongi per trovare una soluzione idonea all’utilizzo e il reperimento dei 300mila euro necessari per l’adeguamento. Chiediamo pertanto di valutare questa progettualità importante affichè venga coinvolto anche il Sindaco del Comune di Caltanissetta in un tavolo tecnico e vengano utilizzati finanziamenti pubblici messi già a disposizione per tali finalità. Il Pala Carelli si trova nel territorio nisseno ed è un peccato che tale struttura, patrimonio della città, venga utilizzata al di sotto delle proprie potenzialità lasciando tutte le altre società sportive prive di luoghi idonei per la pratica del proprio sport”.