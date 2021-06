Vuoi investire in Bitcoin? Prima di acquistare dovresti conoscere “satoshi”

Per qualcosa che non è né una moneta né una valuta riconosciuta in nessuna parte del mondo, l’annuncio di El Salvador che rende il Bitcoin una valuta di corso legale è stato uno shock per molti e una piacevole sorpresa per alcuni. Ma cosa significa veramente avere la criptovaluta da utilizzare come valuta quotidiana e in che modo lo sviluppo influisce sul criptoverso.

Come si fanno le transazioni in Bitcoin?

Domanda interessante, considerando che per come stanno le cose, nonostante la categoria si chiami criptovaluta, si tratta più di una classe di asset piuttosto che di denaro che può essere speso per comprare cose. Inoltre, anche se si chiama Bitcoin, non esiste una moneta reale che qualsiasi proprietario di Bitcoin possa dire di possedere. Tutto ciò che hanno è un libro mastro e dei token su quel registro. C’è un altro problema che va sottolineato. Un Bitcoin è, al momento della stesura, vicino ai 37.500$ di valore. Quindi, come “scomponi” quel Bitcoin quando vai a comprare la pizza?

Qualsiasi unità in cui viene suddiviso il Bitcoin viene chiamata “satoshi”, in onore di Satoshi Nakamoto, il misterioso sviluppatore della prima criptovaluta al mondo. Quindi, è dei satoshi che il possessore di Bitcoin deve tenere traccia. Ma è qui che inizia la complessità. Poiché la maggior parte dei paesi non riconosce la criptovaluta, queste risorse hanno il proprio ecosistema per l’esecuzione e il monitoraggio delle transazioni.

Normalmente si deve creare un portafoglio sul proprio computer o telefono, pagare per acquistare una criptovaluta e quindi utilizzare il portafoglio per ulteriori transazioni. Anche così, Bitcoin è noto per la durata relativamente lunga che potrebbe richiedere una transazione per essere confermata, ed è così che funziona la sua tecnologia blockchain di registro distribuito.

Tuttavia, ora ci sono opzioni disponibili per collegare il tuo portafoglio di criptovaluta con una carta di debito, il che significa che quando fai scorrere la carta puoi pagare dai tuoi fondi di criptovaluta.

Che cosa ha fatto esattamente El Salvador?

Spinto dal suo presidente Nayib Bukele, il paese ha affermato che ora Bitcoin può essere utilizzato per qualsiasi transazione nel paese, ovvero non solo transazioni che coinvolgono criptovalute, ma per qualsiasi cosa, come ad esempio l’acquisto di un hamburger. “Se vai da un McDonald’s o qualsiasi altra catena, non possono dire che non accettano il tuo Bitcoin, devono prenderlo per legge perché ha corso legale”, ha detto Bukele il 9 giugno, il giorno in cui la legislatura nazionale di El Salvador ha approvato la proposta di legge.

La decisione è interessante a molti livelli. Tanto per cominciare, il minuscolo paese centroamericano di circa 6,5 ​​milioni di persone non ha una valuta propria, ma utilizza il dollaro USA per le transazioni domestiche dal 2001.

In che modo la mossa aiuterà il Paese?

L’economia salvadoregna – il suo PIL nel 2019 era di 27 miliardi di dollari – dipende molto dal denaro restituito dai lavoratori all’estero. Secondo i dati della Banca Mondiale, le rimesse hanno contribuito per quasi 6 miliardi di dollari, ovvero più di un quinto del suo PIL nel 2019, uno dei rapporti più alti al mondo.

Il presidente Bukele ha affermato che il Bitcoin aiuterà le persone del paese a inviare facilmente le rimesse a casa. Le rimesse vengono normalmente inviate tramite società specializzate che applicano una commissione per il trasferimento di denaro attraverso i confini internazionali, ma con Bitcoin, o qualsiasi altra criptovaluta, il mittente non deve fare affidamento su tali servizi e può tecnicamente trasferire fondi interamente da solo.

Un altro problema che Bukele ha affermato che Bitcoin può affrontare è la mancanza di inclusione finanziaria in El Salvador. Ben il 70% della popolazione di El Salvador non ha accesso ai servizi finanziari tradizionali, ha affermato Bukele, aggiungendo che Bitcoin “porterà inclusione finanziaria, investimenti, turismo, innovazione e sviluppo economico per il nostro Paese”. E, forse, anche più residenti, visto che Bukele ha anche annunciato che il Paese offrirà la cittadinanza a persone che possono dimostrare di aver investito in almeno tre bitcoin.

Ma l’adozione del Bitcoin non significa che il paese stia eliminando il dollaro USA. Il governo di El Salvador ha affermato che l’uso del Bitcoin sarà facoltativo e che si prenderà cura di formare i cittadini e assicurarsi che non comporti alcun rischio finanziario per loro. Il governo ha garantito la convertibilità in dollari e ha anche affermato che le persone potranno pagare le tasse in Bitcoin.

L’uso del Bitcoin come moneta a corso legale in El Salvador inizierà entro 90 giorni dall’approvazione legislativa e il tasso di cambio Bitcoin-USD sarà fissato dal mercato.

Cosa significa per gli altri paesi?

Gli operatori del mercato e gli esperti dell’India, ad esempio, hanno appoggiato la decisione di El Salvador, ma hanno affermato che “l’economia indiana è una cosa completamente diversa” per fare qualcosa di simile. Sumit Gupta, CEO e co-fondatore di CoinDCX ha affermato che “mentre vorremmo che la banca centrale aggiungesse Bitcoin ai suoi titoli di Stato, continuo a sostenere che l’India dovrebbe considerare e regolamentare le criptovalute come asset e non come valuta”.

Anche Gupta ha osservato che la dipendenza di El Salvador dalle rimesse “è la ragione chiave del loro passaggio al Bitcoin” e ha aggiunto che sarà “interessante vedere cosa succede una volta che questo cambiamento avrà luogo”. Ma ha notato che una cosa che questo sviluppo indica è che “le criptovalute sono un fenomeno globale che non sta andando da nessuna parte”. Gupta ha sottolineato che “i paesi che riconoscono il fatto che le risorse crittografiche presentano un cambiamento di paradigma per il futuro della finanza globale e lo abbracciano sicuramente guadagneranno a lungo termine”.