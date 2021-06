Sicilia, dati Covid in calo: mai così pochi nuovi positivi da ottobre

Sono 1.973 i nuovi positivi registrati in Sicilia nella settimana appena conclusa, il 25,8% in meno rispetto alla settimana precedente che già aveva fatto registrare un calo del 6,3%.

Si tratta, fa sapere l’Ufficio statistica del Comune di Palermo, sulla base dei dati diffusi domenica 6 giugno dal Dipartimento della Protezione Civile, dell’incremento più basso dal mese di ottobre.

“La settimana appena conclusa – sottolinea Girolamo D’Anneo, responsabile dell’Ufficio Statistica – ha fatto registrare dati molto favorevoli in termini di riduzione dei nuovi positivi, dei ricoverati e dei deceduti, anche se è aumentato rispetto alla settimana precedente il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

Covid In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 1.973, il 25,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 6,3%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre”.