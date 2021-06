San Cataldo. Lunedì 14 giugno in Chiesa Madre c’è la “Messa prima degli Esami” per studenti maturandi.

SAN CATALDO. Torna lunedì prossimo 14 giugno, alle ore 18.00 l’iniziativa “Messa prima degli esami”. In quell’occasione i maturandi si ritroveranno in Chiesa Madre per l’ormai tradizionale “Messa prima degli esami”.

A tutti i maturandi sarà consegnata la “penna dell’esame”, il santino di San Giuseppe da Copertino patrono degli studenti e degli esaminandi e al termine della Santa Messa, in Piazza Madrice, gelato per tutti.

Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia anti Covid, per cui si dovrà portare la mascherina che copra correttamente naso e bocca.