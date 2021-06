Eccellenza. Finale Scudetto Sancataldese – Giarre ad Enna: iniziata la prevendita dei biglietti. Si gioca sabato.

SAN CATALDO. E’ iniziato il conto alla rovescia per la Sancataldese in vista della finale scudetto del campionato di Eccellenza contro il Giarre. L’attesa sfida si svolgerà presso il campo sportivo comunale “Gaeta” di Enna sabato prossimo 26 giugno alle ore 16.30,

Dopo la conquista domenica scorsa della promozione in serie D grazie alla rotonda vittoria ottenuta contro l’Akragas nella finale promozione, ora per la Sancataldese, a distanza di poco meno di una settimana si prospetta la possibilità di aggiungere un ulteriore titolo alla propria bacheca con lo scudetto dell’Eccellenza.

Ed è già corsa a San Cataldo per accaparrarsi i biglietti e partecipare in gran numero al match di sabato con il Giarre. E’ già iniziata la prevendita dei biglietti. La società ha fatto sapere che i biglietti saranno acquistabili soltanto in prevendita fino a sabato mattina, presso il punto vendita ufficiale Tabaccheria Menna, Corso Vittorio Emanuele n. 98, San Cataldo. Il costo del biglietto è di 10 euro. (foto da Sancataldese Calcio Official, Curyum Photo).