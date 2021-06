Criptovaluta Polygon: Fa Per Te?

Polygon si sta rapidamente sviluppando in una delle principali valute del futuro. L’offerta iniziale di monete (OCO) e il suo effetto sul mercato delle criptovalute hanno alimentato la sua ascesa in popolarità. Ma con tutte le cose buone, ci sono anche gli svantaggi di Polygon.

La bolla delle criptovalute Polygon è recentemente cresciuta molto, attirando molti nuovi investitori e generazioni emergenti. Ma anche il mercato delle criptovalute è stato colpito piuttosto duramente, soffrendo del recente divieto del governo cinese di utilizzare la criptovaluta.

Con questo, molti investitori hanno lasciato la scena degli investimenti e molti altri hanno rinunciato a cercare di trarre profitto dall’aumento del valore della criptovaluta.

Da Dove Arriva Polygon?

Il motivo della caduta di valore è stato il clamore che circondava il progetto. Il Polygon originale è stato creato da sei membri dell’Università di Toronto. I fondatori volevano creare una nuova forma di investimento chiamata Polygon Wealthfront, che commercializzavano online.

La strategia di marketing era estremamente semplice: promuovendo il valore del loro prodotto, gli investitori avrebbero ottenuto un ritorno sul loro investimento. Gli investitori sarebbero quindi in grado di vendere i loro token e ricevere un generoso ritorno.

Come puoi vedere dal titolo di questo articolo, Polygon non era poi così unico. Qualsiasi azienda che può ottenere finanziamenti tramite un sito Web e una strategia di marketing sarà un successo. Tuttavia, Polygon Wealthfront è andata oltre la maggior parte dei suoi concorrenti promettendo rendimenti elevati e un potenziale di crescita illimitato.

Sebbene l’azienda abbia avuto solo prodotti di breve durata, ha fatto impressione sul mercato. È stato rapidamente esaurito.

C’era una notevole quantità di clamore intorno al mercato Polygon. La maggior parte di ciò era dovuto al fatto che la maggior parte degli investitori era nuova nel mercato Forex e voleva vedere se Polygon avrebbe fornito loro un modo semplice per iniziare.

Molte persone che hanno investito speravano di raddoppiare il loro investimento iniziale. Sfortunatamente, dopo meno di sei mesi, la maggior parte degli investitori non ha visto alcun aumento dei propri profitti e ha dovuto iniziare a cercare un’altra società in cui investire. Anche se Polygon non ha mai realmente rilasciato i profitti che hanno realizzato, non si può negare che il loro clamore fosse abbastanza popolare.

Il Successo Di Polygon

Dopo che il mercato ha mostrato un forte aumento della criptovaluta Polygon, il valore ha iniziato a scendere. Gli investitori temevano che Polygon non sarebbe stata in grado di sostenere il suo valore, come avrebbero fatto altre società ICO una volta che l’economia fosse diventata più stabile.

Gli investitori hanno deciso che valeva la pena investire in questo programma "facile da raggiungere" per la mancanza di domanda e hanno trasferito rapidamente i loro soldi in monete reali.

Tutta questa situazione ha portato molti nuovi trader Forex ad entrare nel mercato, sperando di trarre profitto da questa opportunità di investimento dal ritmo serrato. Sfortunatamente, dopo aver investito i loro soldi in modi non legali, ora sono bloccati con pezzi di carta senza valore.

C’è speranza, tuttavia. Polygon ha attualmente la funzione “ICO coin” sul proprio sito Web, che consente agli investitori di investire in una vera criptovaluta Polygon senza dover depositare nulla. Con la nuova funzionalità, gli investitori possono acquistare fino a cinquecento criptovalute Polygon per un dollaro ciascuna, rendendole alcune delle monete più facili da scambiare oggi sul mercato.

Polygon Cryptocurrencies è una nuova entusiasmante opportunità per qualsiasi nuovo trader o investitore nel mercato Forex. Il suo basso valore rispetto ad altre monete lo rende un ottimo punto di partenza. Il sito Web offre anche molti strumenti utili, come grafici e altre informazioni preziose. Utilizzando le informazioni fornite, qualsiasi investitore può diventare un trader esperto e redditizio in un batter d’occhio.