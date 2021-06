Covid, in Sicilia 163 contagi e 7 morti

Diminuiscono leggermente i contagi in SICILIA. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi scendono a 163 dai 183 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 9.911 (meno rispetto ai 21.814 di ieri), determinando un indice di positivita’ dell’1,64%. Sette decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, due in piu’ rispetto a ieri. I guariti oggi sono 247.

Calano gli attualmente positivi, 91 persone in meno, determinando un numero complessivo di 6.631. Aumentano lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 319 (+9), e’ di 39 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con nessun nuovo ingresso (ieri erano stati 6). In isolamento domiciliare vi sono 6.273 persone.